"بعد هزيمة نوتنجهام وتعادل أرسنال".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

انطلقت اليوم الخميس مباريات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج"، بإقامة العديد من المباريات والتي وصل عددها إلى 5 مباريات.

وشهدت مباريات اليوم، سقوط فريق أرسنال صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب، في فخ التعادل أمام إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق، فيما تلقى فريق نوتنجهام صاحب المركز الثالث، الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد من فريق أستون فيلا.

وتستكمل مباريات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" غدا، والتي تشهد مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد أمام نظيره مان سيتي، فيما يواجه فريق ليفربول نظيره فولهام.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة ويليه فريق أرسنال برصيد 62 نقطة جمعهم من 31 مباراة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- ليفربول.. 30 مباراة.. 73 نقطة

2- أرسنال.. 31 مباراة.. 62 نقطة

3- نوتنجهام.. 31 مباراة.. 57 نقطة

4- تشيلسي.. 30 مباراة.. 52 نقطة

5- مانشستر سيتي.. 30 مباراة.. 51 نقطة

6- أستون فيلا.. 31 مباراة.. 51 نقطة

7- نيوكاسل.. 29 مباراة.. 50 نقطة

8- برايتون.. 31 مباراة.. 47 نقطة

9- بورنموث.. 31 مباراة.. 45 نقطة

10- فولهام.. 30 مباراة.. 45 نقطة

11- كريستال بالاس.. 30 مباراة.. 43 نقطة

12- برينتفورد.. 30 مباراة.. 41 نقطة

13- مان يونايتد.. 30 مباراة.. 37 نقطة

14- إيفرتون.. 31 مباراة.. 35 نقطة

15- وست هام.. 31 مباراة.. 35 نقطة

16 توتنهام.. 30 مباراة.. 34 نقطة

17- وولفرهامبتون.. 31 مباراة.. 32 نقطة

18- إيبسويتش تاون.. 31 مباراة.. 20 نقطة

19- ليستر سيتي.. 30 مباراة.. 17 نقطة

20- ساوثهامبتون.. 30 مباراة.. 10 نقاط

أقرأ أيضًا:

كيف تناولت الصحف والمواقع العالمية مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده؟

منتخب مصر تحت سن 17 سنه يرتدي الزي الأبيض ضد الكاميرون