فانتازي.. ارتفاع سعر ويليام ساليبا اليوم

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ويليام سليبا (آرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل جيسوس (آرسنال) 6.7 مليون جنيه إسترليني

كورتني هاوس (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.3 مليون جنيه إسترليني

دانييل إيفرسن (ليستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني