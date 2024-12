لحظات صعبة.. سقوط لاعب فيورنتينا دون تدخل في مباراة إنتر ميلان (فيديو وصور)

كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 15 من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا التي أقيمت اليوم الأحد،ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، لحظات صعبة على اللاعبين والجماهير.

وسقط لاعب فيورنتينا، إدواردو بوفي، دون التدخل مع أي لاعب، مما أدى إلى تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى فورا.

وتم إيقاف مباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي بشكل مؤقت وخروج اللاعبين من أرضية الملعب بعد سقوط زميلهم.

ووفقا لقناة "أبو طبي"، اتجه اللاعبين نحو المستشفى لمتابعة حالة إدواردو بوفي الخطيرة، واللاعب عاد للتنفس تحت الأجهزة لكنه غائب عن الوعي.

The moment Fiorentina's player Eduardo Bove collapsed on the pitch#ForzaInter #SerieAEnilive pic.twitter.com/OVxv5ourmZ

— Toni (@Footballfan0088) December 1, 2024