"الثاني تاريخياً".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية رفقة ليفربول

"لا يتوقف".. عمر مرموش يسجل هدف فرانكفورت الأول في مرمى هايدنهايم

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، في مختلف البطولات.

نجح النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في مرمى مان سيتي، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الهدف نجح صلاح في تسجيل هدفه رقم 12 في مرمى مان سيتي، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معاً، بعد فض الشراكة مع داني داجليش صاحب ال 11 هدفاً.

ويأتي صلاح في المركز الثاني، بقائمة هدافي مباريات الريدز أمام مان سيتي خلف نجم ليفربول السابق إيان راش صاحب ال 15 هدفاً.

كما رفع صلاح عدد أهدافه في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي إلى 11 هدفاً، ليأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري خلف إيرلينج هالاند صاحب الـ 12 هدفاً بالمسابقة حتى الأن.

ويذكر أن ليفربول، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره مان سيتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الي جمع بينهما على ملعب الأنفيلد"، في الجولة ال 13 ببطلوة الدوري الإنجليزي.

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