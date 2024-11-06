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"بين هاريس وترامب".. موقف الرياضيين من انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو وصور)

10:23 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ماجيك جونسون 1
  • عرض 12 صورة
    الملاكم الأمريكي جيك بول
  • عرض 12 صورة
    اللاعب الأمريكي جيك بول
  • عرض 12 صورة
    الاعب الأمريكي ليبرون جيمس
  • عرض 12 صورة
    جيك بول الملاكم الأمريكي
  • عرض 12 صورة
    الأمريكي ليبرون جيمس
  • عرض 12 صورة
    الأمريكي ليبرون جيمس لاعب السلة
  • عرض 12 صورة
    الأمريكي جيك بول
  • عرض 12 صورة
    الأمريكي جيك بول 1
  • عرض 12 صورة
    الأمريكي ماجيك جونسون
  • عرض 12 صورة
    جيك بول
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كتب - يوسف محمد:

انطلقت أمس الثلاثاء الانتخابات الأمريكية، التي تجرى بين الثنائي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحالية المرشحة عن الحزب الديمقراطي، في مواجهة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الحزب الجمهوري.

وسيكون لنجوم الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية، تأثير كبير على نتيجة الانتخابات الأمريكية، خاصة في ظل اهتمام امتلاكهم لملايين المتابعين، الذين يتبعون آراءهم.

وكشف عدد من مشاهير الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الماضية موقفهم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، في وقت سابق دعمه وتأييده لـ "كامالا هاريس"، من خلال قيامه بنشر فيديو سابق لدونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، وعلق عليه: "ما الذي نتحدث عنه هنا؟، عندما أفكر في مستقبل أطفالي وعائلتي وكيف سيكبرون، يكون الاختيار واضحاً بالنسبة لي، صوتوا لصالح كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية".

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كما أعلن نجم كرة السلة الأمريكي السابق، ماجيك جونسون دعمه للمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، في فيلنت بولاية ميشيجان الأمريكية، بالإضافة إلى دعمها من قبل أحد نجوم الدوري الأمريكي لكرة السلة وهو ستيفن كاري لاعب فريق جولدن ستايت واريورز، بأن هاري هى "الخيار السهل بالنسبة له في الانتخابات الأمريكية".

وكشفت لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم المعتزلة ميجان رابينو، المتوجة بلقب كأس العالم في رفقة الولايات المتحدة في مناسبتين، الأولى عام 2015 والمرة الثانية في عام 2019، بجانب تتويجها بلقب أفضل لاعبة في العالم، دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ولم يفقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مكانته وشعبيته بين الرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، حيث وجه نجم الملاكمة الأمريكي جيك بول دعمه الكامل لترامب في الانتخابات الأمريكية، من خلال نشر فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، يؤكد خلاله دعمه الكامل لدونالد ترامب.

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الانتخابات الأمريكية ترامب الحزب الجمهوري كامالا هاريس ليبرون جيمس الدوري الأمريكي لكرة السلة
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