مفاجآت بالجملة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة آرسنال بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:



كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة التي سيخوض بها الصدام المرتقب ضد أرسنال بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "الإمارات"



وشهدت القائمة عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعافيه من الإصابة وإنضمامه إلى تدريبات الملكي اليوم، بينما تم استدعاء ثلاثي الكاستيا جاكوبو ولورينزو وجونزالو.

كما شهدت القائمة غياب كل من أندريه لونين وفيرلاند ميندي وداني كارفخال وميليتاو للإصابة، وتشواميني للإيقاف ودان سيبايوس لعدم الجاهزية.

وضمت قائمة ريال مدريد المتجهة إلى إنجلترا لمواجهة أرسنال 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري

الدفاع: ألابا، فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجير، أسينسيو، جاكوبو، لورينزو

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، شيما أندريس

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو، إندريك، براهيم دياز، جونزالو.