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تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة السيتي.. أموريم يدفع بالقوة الضاربة

04:36 م الأحد 06 أبريل 2025

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة السيتي

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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع نظيره ومنافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو – ماجواير – نصير مزراوي.

خط الوسط: باتريك دورجو – كاسيميرو – مانويل أوجارتي – ديوجو دالوت – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو – هويلوند.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- روبن دياز- يوسكو جفارديول- أورايلي.

وسط الملعب: إلكاي جوندوجان- ماتيو كوفاسيتش- كيفن دي بروين- بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين- عمر مرموش.

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