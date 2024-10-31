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رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر قبل مباراة الهلال بالدوري

06:57 م الخميس 31 أكتوبر 2024

كريستيانو رونالدو

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كتب - يوسف محمد:

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق السعودي قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي.

وكتب رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "انتم في المدرجات ونحن في الملعب، معاً كواحد، نراكم في الملعب غداً".

ويستعد النصر لملاقاة نظيره الهلال غداً الجمعة، على ستاد "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

وكان النصر السعودي، تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل من فريق التعاون، ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ال 16 بالبطولة.

ويدخل النصر المباراة، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يدخل فريق الهلال المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 24 نقطة.

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