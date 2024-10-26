مان سيتي يفوز على ساوثهامبتون بهدف هالاند (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

التقى مان سيتي نظيره ساوثهامبتون اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وفاز السيتي على ساوثهامبتون بهدف إيرليج هالاند في الدقيقة الـ 5 من الشوط الأول والمباراة.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وثاني ترتيب الجدول ليفربول برصيد 21 نقطة.