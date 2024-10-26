مان سيتي يفوز على ساوثهامبتون بهدف هالاند (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
التقى مان سيتي نظيره ساوثهامبتون اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.
وفاز السيتي على ساوثهامبتون بهدف إيرليج هالاند في الدقيقة الـ 5 من الشوط الأول والمباراة.
والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وثاني ترتيب الجدول ليفربول برصيد 21 نقطة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— فهد عبدالله 70 🥇 (@FhdBdallh71322) October 26, 2024
الهدف الاول
هالاند يسجل! لا أحد يستطيع ايقافه! 💙 pic.twitter.com/vf5KGAtf36
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