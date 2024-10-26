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مان سيتي يفوز على ساوثهامبتون بهدف هالاند (فيديو)

07:50 م السبت 26 أكتوبر 2024

هالاند

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مان سيتي نظيره ساوثهامبتون اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وفاز السيتي على ساوثهامبتون بهدف إيرليج هالاند في الدقيقة الـ 5 من الشوط الأول والمباراة.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وثاني ترتيب الجدول ليفربول برصيد 21 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الانجليزي ساوثهامبتون هالاند ترتيب الدوري الإنجليزي
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