للمشجعين.. هذه الخدمات ستجدها داخل ستاد القاهرة تحسباً للطوارئ الطبية

كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة اليوم الجمعة، خطتها لتأمين حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية (كان 2019)، ومباراة مصر وزيمباوي الذي يُقام في العاشرة مساءً.

وتوافد الآلاف على ستاد القاهرة الدولي منذ صباح اليوم؛ لحضور مباراة الافتتاح، فيما يجري غلق الملعب بحلول السادسة والنصف مساءً.

ومن المقرر تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط استاد القاهرة، كما سيتم تأمين المشجعين طبياً من خلال نشر 11 فريقاً طبياً وسط مدرجات المشجعين، حيث يتكون كل فريق من ثلاثة "أخصائيين خدمات إسعافية" لسرعة التدخل في حال حدوث أي حالة مرضية، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إنه سيتم تأمين الجماهير لأول مرة بفرق إسعافية داخل المدرجات مجهزة بحقيبة طبية وأخرى للطورائ، بالإضافة إلى توفير فريق إسعافي مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين، فضلاً عن عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم اسعافية على أعلي مستوى، كما سيتم توفير سيارتي اسعاف داخل الملعب بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول.

وخصصت وزارة الصحة منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها البطولة لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الأفريقية المشاركة، وذلك من فيروس "سي" والأمراض غير السارية مجاناً، على أن يتم إعطاؤهم كارت مثيل الكارت الذي يحصل عليه المواطن المصري في مبادرة "100 مليون صحة"، والذي يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

وكشفت وزارة الصحة، عن تخصيص الخط الساخن رقم "998" لجميع الضيوف المشاركين للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدمها مصر لضيوفها وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم "123" باللغة العربية.

وأوضح الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية لبطولة الأمم الأفريقية، أنه من المقرر تواجد سيارتي إسعاف داخل الملعب، بجانب توزيع أكثر من سيارة إسعاف خارج الملاعب لتأمين دخول الجماهير، بالإضافة إلى تواجد فريقين طبيين داخل الملاعب للتعامل السريع مع إصابات اللاعبين، فضلًا عن وضع خطة "الإخلاء" والتي تعني نقل الحالات المصابة لأقرب مستشفى للملاعب الستة، ويختلف الأمر حسب سعة كل ملعب.

ولفت إلى تخصيص عيادة داخل الملاعب للتعامل السريع مع إصابات اللاعبين مجهزة بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وعيادة أخرى للتعامل مع كبار الزوار والمسؤولين "VIP"، وتواجد فرق إسعافات أولية لعلاج الجماهير داخل المدرجات.