بايدو تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي Ernie 5.0 الأسرع حتى الآن

أعلنت شركة بايدو الصينية عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Ernie 5.0، في خطوة تعكس تسارع سباق الذكاء الاصطناعي في الصين.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع وصول عدد مستخدمي مساعد بايدو الذكي إلى 200 مليون مستخدم نشط شهريا، ما يعكس انتشار المنصة وقوتها التكنولوجية.

نموذج عملاق متعدد الوسائط

ويعد Ernie 5.0 أحدث وأقوى نماذج بايدو حتى الآن، ويعتمد على بنية متعددة الوسائط (Omni-modal) قادرة على معالجة النصوص والصور والصوت والفيديو، إذ يضم نحو 2.4 تريليون معامل، ما يضعه ضمن فئة النماذج العملاقة على المستوى العالمي.

وبحسب قائمة LMArena، احتل Ernie 5.0 المركز الأول بين النماذج الصينية، والثامن عالميا في أداء النصوص، متقدما على نماذج أمريكية بارزة مثل GPT-5.1-High من OpenAI وGemini-2.5-Pro من جوجل.

كفاءة عالية بذكاء انتقائي

يعتمد النموذج على بنية Mixture-of-Experts فائقة الضخامة مع تفعيل انتقائي شديد، حيث يستخدم أقل من 3% من معاملاته في كل عملية استدلال، ما يحقق توازنا بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الموارد الحاسوبية.

سباق الرقائق والذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير أن شركة Kunlunxin، الذراع المتخصصة في الرقائق لدى بايدو، تقدمت سرا بطلب إدراج في بورصة هونغ كونغ، في ظل توجه بكين نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، خصوصا في قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات.

ويأتي ذلك رغم القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة، والغموض المحيط باستخدام رقائق أجنبية مثل Nvidia H200.

الصين تضيق الفجوة مع الغرب

أقر ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية قد تتأخر بنحو ستة أشهر عن نظيراتها الأمريكية، لكنه أكد قدرة المطورين الصينيين على اللحاق سريعا، مع التحدي في تقديم ابتكارات نوعية تتجاوز الحدود الحالية.

نظام بيئي متسع ونماذج مفتوحة المصدر

تشير البيانات إلى نمو متسارع في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في الصين، حيث تجاوزت النماذج المشتقة من عائلة Qwen التابعة لـAlibaba Cloud 200 ألف نموذج فرعي، لتصبح أول عائلة مفتوحة المصدر عالميا تحقق هذا الإنجاز، مع مليار تحميل تراكمية بمعدل يقارب 1.1 مليون تحميل يوميا.