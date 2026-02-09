كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن النموذج المصري في إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي لفت أنظار 28 دولة ومؤسسة دولية طالبت بنقل الخبرات المصرية إليها.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "التحول الرقمي والتقدم الإلكتروني في الصندوق حقق مستويات غير مسبوقة من الشفافية والمصداقية، مما جعل التجربة محل اهتمام عالمي".

وأضافت عبد الحميد أن الصندوق نجح حتى الآن في تخصيص وحدات سكنية لـ700 ألف مواطن، قائلة: "التسليم يسير بشكل جيد، ونعمل للوصول لمليون وحدة، حيث يتم تسليم 10 آلاف وحدة بشكل دوري".

وتوقعت الانتهاء من قائمة الانتظار بالكامل خلال عامين، مؤكدة أن المشروع يحظى بدعم مالي كبير تجاوز 290 مليار جنيه منذ انطلاقه، بالإضافة إلى دعم إضافي من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشارت إلى أن الدعم المقدم للمواطنين يتجاوز 50% من قيمة الوحدة السكنية، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في التنفيذ حيث يمثل 98% من الشركات المنفذة للمشروع.

وكشفت عن استقبال 70 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، مؤكدة أن معظمها استفسارات وليست شكاوى، وأن إعلانًا جديدًا سيطلق خلال العام الجاري لتوسعة نطاق المشروع.