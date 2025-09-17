إعلان

"التشييد والبناء": توقف سوق "الريسيل" العقاري مع اختفاء المضاربات وتوجه المشترين للتقسيط

02:52 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المهندس فتح الله فوزي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن من الطبيعي أن يقف سوق الريسيل تمامًا خلال الفترة الحالية مع استقرار الوضع الاقتصادي من أسعار وعملة، لافتًا إلى أن المشتري أصبح يبحث عن أكبر فترة سداد وهو ما لا يتوافر في سوق الريسيل الذي يحتاج إلى كاش وسداد نقدي.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لمصراوي: "أي مشتري حاليًا هيروح للشركات اللي بتقسط على 10 و12 سنة، السوق حاليًا يُفضل التقسيط".

وأكد "فوزي"، أن المضاربة في السوق العقاري اختفت تمامًا، وكل من استثمر وضارب في السوق العقاري تخارج منه نتيجة استقرار سعر الدولار، لافتًا إلى أن المشترين الحاليين في السوق إما من المصريين في الخارج أو راغبي السكن.

وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ما حدث في السوق خلال الفترة الماضي لم يكن الصواب وأضر بالقطاع، لافتًا إلى أن 2025 ستكون أكثر الفترات إلغاءً للتعاقدات نتيجة تخارج المضاربين والباحثين عن أرباح سريعة.

وأشار إلى أن السوق يواجه جملة من التحديات، من بينها تأخر بعض الشركات في تسليم المشروعات، والتباين الملحوظ في مستويات الجودة، إضافة إلى معاناة بعض المشترين من مطالبات مالية إضافية خارج نطاق قيمة التعاقد.

وأكد أن السوق حاليا في حالة تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن حقوق العملاء، ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويساهم فى رفع جودة السوق العقاري بشكل عام.

المهندس فتح الله فوزي التشييد والبناء اختفاء المضاربات
