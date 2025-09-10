إعلان

بنك التعمير والإسكان.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدا

01:26 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

بنك التعمير والإسكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر والإسكان الحر غدا الخميس 11 سبتمبر.

ويكون الحجز لمن سدد مقدم جدية الحجز البالغ 200 ألف جنيه خلال الفترة من 15 إبريل وحتى 12 يونيو الماضي.

ويتم التقديم والحجز عن طريق الرابط التالي.. اضغط هنا

المشروع عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بعدد (6115) وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 : 150 م2 بمدينتي ( المنصورة الجديدة - السويس الجديدة)

أسعار الشقق تبدأ من مليون و110 آلاف وحتى 2 مليون و895 ألف جنيه، ويكون المقدم 150 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك التعمير والإسكان جز شقق شقق جنة سكن مصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح