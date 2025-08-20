كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ شبكات مرافق بمنطقة جنيفة بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

كما تفقد الشربيني موقع المشروع واستمع لشرح عن كافة التفاصيل، بشأن اعمال مرافق المناطق المضافة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة المياه والفيرما بمنطقة جنيفة وجار تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي.

وبحسب بيان، تابع الوزير باقي أعمال المرافق بالمناطق المضافة، حيث تم الانتهاء من أعمال مرافق مياه صرف فيرما بالمجاورات "١ و٢ و٧ و٨ و٩" بمنطقة الرابية وجار تنفيذ خط التغذية الرئيسي لتغذية المنطقة الجنوبية بالرابية والبوستر الخاص بها وجار تنفيذ أعمال الفرمة لمنطقة السلام.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان بإعداد تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق بالقرب من المناطق المضافة تيسيرًا على المواطنين.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7