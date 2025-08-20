إعلان

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة جنيفة بمدينة الشروق

02:34 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

جانب من الجولة التفقدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ شبكات مرافق بمنطقة جنيفة بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

كما تفقد الشربيني موقع المشروع واستمع لشرح عن كافة التفاصيل، بشأن اعمال مرافق المناطق المضافة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة المياه والفيرما بمنطقة جنيفة وجار تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي.

وبحسب بيان، تابع الوزير باقي أعمال المرافق بالمناطق المضافة، حيث تم الانتهاء من أعمال مرافق مياه صرف فيرما بالمجاورات "١ و٢ و٧ و٨ و٩" بمنطقة الرابية وجار تنفيذ خط التغذية الرئيسي لتغذية المنطقة الجنوبية بالرابية والبوستر الخاص بها وجار تنفيذ أعمال الفرمة لمنطقة السلام.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان بإعداد تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق بالقرب من المناطق المضافة تيسيرًا على المواطنين.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الإسكان مشروعات تنفيذ شبكات المرافق منطقة جنيفة مدينة الشروق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة