الإسكان: تسليم قطعة أرض بنظام المطور الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطعة أرض بمساحة ( 1.470.000 م2) بواقع ( 350 فدانا تقريبا) لشركة / إس دي إم للتطوير والإدارة، وذلك بنظام المطور الصناعي، بمدينة برج العرب الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يقع بجوار منطقة الميناء الجاف، ومطار برج العرب وبالقرب من جميع الطرق الحيوية والموانئ الرئيسية، وقد تم التسليم بحضور مسئولي الجهاز والشركة.

وأوضح الوزير: يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتيسير على المستثمرين.

وأشار المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إلى ان هذا المشروع سوف يكون محفزا للتنمية الصناعية داخل المدينة، ويسهم في توفير الفرص الاستثمارية الصناعية وفرص العمل.

وأوضح مسئولو الشركة المنفذة للمشروع، أنه تم الأخذ في الاعتبار أن يتم تصميم منطقة صناعية شاملة بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة لتقليل الآثار البيئية ومواكبة التحول الرقمي للدولة عن طريق تنفيذ منطقة صناعية ذكية.

وأضاف مسئولو الشركة، أنه روعي في التصميم أن تتراوح مساحات القطع الصناعية من ( 2500: 5000 م2) مع إمكانية دمج القطع وتشمل أنشطة صناعية ( هندسية - كيماوية - منسوجات - أغذية - مخازن )

وأوضح رئيس الجهاز ان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو خلق منطقة صناعية حديثة متكاملة لتلبية احتياجات المصنعين.

