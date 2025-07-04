كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 101 شقة إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل الثلاثاء المُقبل.

ويأتي الطرح ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة، ويبدأ التقديم عليها اعتباراً من الثلاثاء وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.

وأكدت الوزارة، أن طرح الوحدات السكنية سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم.

وأوضحت وزارة الإسكان، أنه يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ليتم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم.

وأوضحت الإسكان أن المحافظات التي سيشملها الطرح الجديد هي التالي:

- مدن اﻟﻌﺑور اﻟﺟديدة.

اﻟﻌﺎﺷر من رمضان، وحدائق اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ.

15 مايو، وأخميم الجديدة، وأﺳوان اﻟﺟديدة، وأكتوبر الجديدة.

السادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة.

المنيا الجديدة، كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم.

المنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح البحيرة، وذلك بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.