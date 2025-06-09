الإسكان تعلن مواعيد قرعات تسكين أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقتي الأمل والقادسية بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الثلاثاء 17/6/2025، والأربعاء 18/6/2025، وفقًا للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 13 لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 15/5/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025 بمقر الجهاز وطبقًا لشرائح مساحات (209 م2 - 500 م2).

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 14 لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 15/5/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقًا) وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/6/2025 بمقر الجهاز وطبقًا لشرائح مساحات (276 م2 - 350 م2 - 400 م2 - 450 م2).

وأشار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 15 لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 15/5/2025 بنطاق منطقة الأمل (سابقًا)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/6/2025 بمقر الجهاز وطبقًا لشرائح مساحات (209 م2 - 276 م2 - 350 م2 - 400 م2 - 450 م2 - 500 م2).

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

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