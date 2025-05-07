المراسم تحقق 39.5 مبيعات في 2024 من خلال 3 مشروعات

كتب- محمد عبدالناصر:

حققت المراسم مبيعات تقدر بـ 39.5 مليار جنيه العام الماضي من مشروعاتها بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد ورأس الحكمة، مستهدفة زيادة كبيرة بحجم المبيعات خلال 2025 في ظل النتائج الإيجابية والمؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، وانعكاسه على السوق العقاري.

قالت شركة المراسم الدولية، إنها ستضخ 8 مليارات جنيه استثمارات جديدة في مشروعاتها السوق المصري، كما أنها تدرس تطوير قطعة أرض بمساحة 250 فدانًا في شرق القاهرة بجانب قطعة أرض بمساحة 300 فدان بغرب القاهرة.

وأشارت الشركة إلى أن حجم الاستثمارات بمشروعاتها التابعة بلغ 2 مليار جنيه مصري خلال عام 2025.

ونفذت شركة المراسم مشروعها الأول بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وفي 2017، Fifth Square فيفث سكوير بمساحة 158 فدانًا، ويتكون المشروع من مجمع سكني متكامل يشمل 3200 وحدة سكنية موزعة على عدد 218 عمارة سكنية، و171 ما بين فيلات منفصلة وتاون هاوس وتوين هاوس.

كما يتضمن فيفث سكوير أيضًا 581 وحدة فندقية ومول تجاري يضم 370 محلاً تجاريًا بمساحات مختلفة بإجمالي مساحة بنائية 220 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى المبنى الإداري والمباني الاجتماعية والترفيهية للقاطنين بالمجمع السكني الذي تم تصميمه وبناءه على أحدث الطرز المعمارية.

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