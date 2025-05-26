كتبت - محمد عبد الناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تحديث المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، وذلك عبر الموقع الرسمي: اضغط هنا

وأكدت الهيئة أنه أصبح بإمكان المواطنين الحصول على كافة الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمات المواطنين التابعة لأجهزة المدن، وذلك في إطار جهودها لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وشملت التحديثات الأخيرة إضافة خدمة تراخيص المحال العامة، ليصل إجمالي عدد الخدمات المتاحة على المنصة حتى الآن إلى 36 خدمة إلكترونية، مع استمرار العمل على إتاحة جميع الخدمات المقدمة بالمراكز الفعلية من خلال المنصة قريبًا.

وأوضحت الهيئة أن المنصة تتيح خدمة السداد الإلكتروني لكافة الرسوم من خلال نظام "فوري" أو باستخدام بطاقات "فيزا"، مما يعزز سهولة وسرعة الحصول على الخدمة.

أبرز الخدمات المتاحة على المنصة تشمل:

استلام أراضٍ ووحدات

استخراج العقود (ابتدائية ونهائية)

تراخيص البناء والتعديل والمقابر

توصيل المرافق (كهرباء – مياه)

تغيير بيانات العدادات

إصدار خطابات للشهر العقاري

التصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023

رخص المحال العامة

تقديم الشكاوى الفنية

سداد رسوم النظافة والغرامات

وغيرها من الخدمات المرتبطة بالإسكان والخدمات العامة

وأكدت الهيئة أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو ميكنة الخدمات وتحسين تجربة المواطن.