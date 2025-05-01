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وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط

12:41 م الخميس 01 مايو 2025

المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع

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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، في مستهل زيارته التفقدية اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروع وحجم معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلى عن الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.

ووجه وزير الإسكان، مجموعة العمل بالوزارة، بمواصلة المتابعة مع الشركات المنفذة وتقييم مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، ودفع العمل، مشددًا على ضرورة ضغط البرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل للمشروع.

وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة 500 فدان، والذي يجري تنفيذه في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقًا كمقلب للمخلفات)، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان حدائق تلال الفسطاط منطقة مصر القديمة
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