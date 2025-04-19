وزير الإسكان: 4 مايو تسليم أراضي الحي 32 بجمعية الأمل "سابقًا" بالعبور الجديدة -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ يوم الأحد 4 مايو 2025 في تسليم قطع أراضي المجاورة 2 بالحي 32 بنطاق جمعية الأمل "سابقًا" بالمدينة، للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وتسكينهم وفقًا للقرعة العلنية، شريحة المساحة 276م2 لقطع الأراضي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن تسليم قطع الأراضي سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، على أن يتم التسليم وفقًا للمواعيد المقررة، مشددًا في الوقت نفسه على تسريع وتيرة العمل بمشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة؛ تيسيرًا على المواطنين، في إطار سرعة تنمية الأراضي المضافة إلى عددٍ من المدن الجديدة.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه يتم الحضور بمقر جهاز المدينة في الموعد المحدد للاستلام وتقديم المستندات التالية (أصل عقد البيع- أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية- مستندات تسلسل الملكية- إخطار التخصيص)، بجانب سداد المبالغ المستحقة وتسليم الشيكات الخاصة بالأقساط وعليها صحة توقيع من البنك.

وأشار رئيس جهاز تنمية العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك 32301، القطع من 1: 24، يوم الأحد 4/5/2025، وبلوك 32302، القطع من 1: 20، يوم الإثنين 5/5/2025، وبلوك 32302، القطع من 21: 26، وبلوك 32303، القطع من 1: 15، يوم الثلاثاء 6/5/2025، وبلوك 32203، القطع من 16: 26، وبلوك 32204، القطع من 1: 12، يوم الأربعاء 7/5/2025، وبلوك 23304، القطع من 13: 37، يوم الأحد 11/5/2025، وبلوك 32205، القطع من 1: 20، يوم الإثنين 12/5/2025، وبلوك 32205، القطع من 21: 28، وبلوك 32206، القطع من 1: 15، يوم الثلاثاء 13/5/2025، وبلوك 32206، القطع من 16: 40، يوم الأربعاء 14/5/2025.

وأضاف إسماعيل أنه سيتم التسليم بالبلوك 32207، القطع من 1: 23، يوم الأحد 18/5/2025، وبلوك 32207، القطع من 24: 28، وبلوك 32208، القطع من 1: 20، يوم الإثنين 19/5/2025، وبلوك 32209، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 20/5/2025، وبلوك 32209، القطع من 21: 29، وبلوك 322010، القطع من 1: 15، يوم الأربعاء 21/5/2025، وبلوك 32210، القطع من 16: 30، يوم الأحد 25/5/2025، وبلوك 32211، القطع من 1: 20، يوم الإثنين 26/5/2025، وبلوك 32211، القطع من 21: 27، وبلوك 32312، القطع من 1: 15، يوم الثلاثاء 27/5/2025، وبلوك 32312، القطع من 16: 26، وبلوك 32213، القطع من 1: 16، يوم الأربعاء 28/5/2025، وبلوك 32214، القطع من 1: 18، يوم الأحد 1/6/2025، وبلوك 32215 القطع من 1: 11، يوم الإثنين 2/6/2025، وبلوك 32316، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 3/6/2025، وبلوك 32317، القطع من 1: 20، يوم الأربعاء 4/6/2025.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: سيتم التسليم بالبلوك 32317، القطع من 21: 38، يوم الأحد 15/6/2025، وبلوك 32218، القطع من 1: 28، يوم الإثنين 16/6/2025، وبلوك 32219، القطع من 1: 28، يوم الثلاثاء 17/6/2025، وبلوك 32220، القطع من 1: 12، يوم الأربعاء 18/6/2025، وبلوك 32221 القطع من 1: 18، يوم الأحد 22/6/2025، وبلوك 32222، القطع من 1: 16، يوم الإثنين 23/6/2025، وبلوك 32223، القطع من 1: 28، يوم الثلاثاء 24/6/2025، وبلوك 32224، القطع من 1: 18، يوم الأربعاء 25/6/2025، وبلوك 32225، القطع من 1: 20، يوم الأحد 29/6/2025، وبلوك 32225، القطع من 21: 30، وبلوك 32226، القطع من 1: 10، يوم الثلاثاء 1/7/2025، وبلوك 32226، القطع من 11: 25، يوم الأربعاء 2/7/2025، وبلوك 32227، القطع من 1: 16، يوم الأحد 6/7/2025، وبلوك 32228، القطع من 1: 28، يوم الإثنين 7/7/2025، وبلوك 32229، القطع من 1: 26، يوم الثلاثاء 8/7/2025، وبلوك 32231، القطع من 1: 23، يوم الأربعاء 9/7/2025، وبلوك 32231، القطع من 24: 19، يوم الأحد 13/7/2025، وبلوك 32232 القطع من 1: 20، يوم الأحد 13/7/2025، وبلوك 32233، القطع من 1: 26، يوم الإثنين 14/7/2025، وبلوك 32234، القطع من 1: 25، يوم الثلاثاء 15/7/2025، وبلوك 32234، القطع من 26: 29، وبلوك 32235، القطع من 1: 22، يوم الأربعاء 16/7/2025.

ونوَّه إسماعيل بأنه سيتم التسليم بالبلوك 32236، القطع من 1: 20، يوم الأحد 20/7/2025، وبلوك 32236، القطع من 21: 39، يوم الإثنين 21/7/2025، وبلوك 32237، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 22/7/2025، وبلوك 32237، القطع من 21: 32، وبلوك 32238، القطع من 1: 16، يوم الأحد 27/7/2025، وبلوك 32238، القطع من 17: 40، يوم الإثنين 28/7/2025، وبلوك 32239، القطع من 1: 11، يوم الثلاثاء 29/7/2025، وبلوك 32240، القطع من 1 : 24، يوم الأربعاء 30/7/2025، وبلوك 32241، القطع من 1: 20، يوم الأحد 3/8/2025، وبلوك 32242، القطع من 1: 24، يوم الإثنين 4/8/2025.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 10/8/2025: الأربعاء 13/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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