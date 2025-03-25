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طرح شقق جديدة.. تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع رئيس بنك التعمير

11:36 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

جانب من اجتماع وزير الإسكان مع رئيس بنك التعمير

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كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ومسئولي البنك، لاستعراض ملفات العمل وأوجه التعاون بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب بيان، وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي بنك التعمير والإسكان، مثمنا دور البنك كشريك نجاح رئيسي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى عدد من المجالات.

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء، رؤية الوزارة حول الطروحات الجديدة المقررة للوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مطالباً في هذا الصدد بالاستعداد الجيد في حال تولي طرح مشروعات سكنية مملوكة للوزارة من خلال البنك، وتلافي أي تحديات سابقة قد تعرقل عمليات الحجز، وبحث أفضل السبل للطرح، بما يعزز من ثقة المواطنين في طروحات وزارة الإسكان.

من جانبه أشاد حسن غانم، بالطرح المقرر لعدد ٤٠٠ ألف وحدة سكنية والجاري الإعداد له من قبل وزارة الإسكان، ثم استعرض خطط تطوير الأداء داخل البنك لتلبية احتياجات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كأكبر المساهمين والعملاء بالبنك، وكذا العمل على تلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى التنوع في أساليب طرح الوحدات السكنية والفرص العقارية.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، التجهيزات اللازمة للتعامل مع الطروحات السكنية الكبرى لوزارة الإسكان من خلال عدد من فروع البنك، وتطوير مركز الاتصال، وتنوع آليات وطرق السداد، وغير ذلك.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات التنسيقية بين مسؤولي الوزارة والبنك، لتلبية احتياجات المواطنين.

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شريف الشربيني وزير الإسكان بنك التعمير والإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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