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وزير الإسكان يوجه بالبدء في طرح مجمع للشقق بإجمالي 400 ألف وحدة

06:50 م الإثنين 10 مارس 2025

شريف الشربيني وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولي الوزارة، ونواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية العمل على الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروعات الجارية وضغط الأعمال للالتزام بالمدد المحددة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فضلا عن تعظيم الموارد الخاصة بالوزارة، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، ووضع خطط زمنية لكافة المشروعات التي سيتم بدء العمل بها.

وتناول الاجتماع توجيهات القيادة السياسية بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ الف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان بالعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

كما استعرض الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية بمارينا بالساحل الشمالي إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصاً لمشروعات استثمارية متنوعة، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة، الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بالاسراع بوتيرة العمل بالمشروعات، والعمل على ربط كافة تلك المشروعات بممشى واحد ليكون للمنطقة طابع مميز.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتاكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارية والتعجيل بالتعاقد مع مشغلي المشروعات وخصوصاً التي شارفت على الانتهاء من الأعمال بها، وحصر الأراضي التابعة للهيئة بعدد من المدن الجديدة من أجل تعظيم الاستفادة منها لضمان استدامة معدلات التنمية بتلك بالمدن، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها.

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شريف الشربيني وزير الإسكان طرح مجمع للشقق
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