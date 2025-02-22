وزير الإسكان يُعلن الموقف التنفيذي للمشروعات وأعمال التشغيل والصيانة في المنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، وأعمال التشغيل والصيانة بالمدينة، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن الإيرادات والمصروفات وحجم المبيعات بالمرحلة الأولى بالمدينة، والموقف التنفيذي لكل المشروعات، والتي تشمل مشروع سكن مصر وجنة والإسكان المتميز ذا الطابع الساحلي والفيلات، وموقف قطع الأراضي الاستثمارية، ومشروعات الخدمات بالمرحلة الأولى والتي تضم الممشى السياحي، ودور العبادة، ومركز الشرطة ومبنى الإطفاء وملحقاته، والمدارس، والمركز الطبي.

وتابع المهندس شريف الشربيني، موقف جامعة المنصورة الجديدة، ومشروعات المرافق بالمرحلة الثانية للمدينة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة الصرف الصحي المدمجة، والروافع، ومحطة المحولات، وموقف صيانات الطرق، موجهًا بضرورة الإسراع في أعمال المرافق بالمرحلة الثانية، والالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع المشروعات.

وتابع الوزير، ما تم من إجراءات عاجلة لحل مشكلة المياه الأخيرة بالمدينة والحلول المقترحة التي سيتم العمل عليها لتفادي حدوثها مرة أخرى، موجهًا بالمتابعة الأسبوعية لكل الإجراءات التي يتم تنفيذها في هذا الشأن والعرض عليه شخصيًا.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بمتابعة الأعمال الجارية بالمشروعات أولًا بأول، بجانب إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة المنصورة الجديدة تتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة لتنظيمها، بما يليق بمدينة "المنصورة الجديدة" والتي تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، فيلات، إسكان متوسط، إسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

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