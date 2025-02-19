محمد العبار يتقدم بمشروع للحكومة لتطوير المباني الحكومية بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال الإمراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، إن الشركة تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية لتطوير المباني الحكومية في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

وأضاف العبار في تصريحات لقناة عربية بيزنيس، أن الشركة لديها رؤية كبيرة لتطوير هذه المباني وفي انتظار رد الحكومة المصرية.

وانتقلت الحكومة للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بداية من 2023.

وأكد أن الشركة تستثمر ما يقرب من 100 مليار جنيه في مشروع بالشراكة مع شركة ميدار لتنفيذ مشروع في المستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

وأشار العبار إلى أن المشروع سيكون على 500 فدان، لافتا إلى أنه تم سداد 80 مليون دولار مقدما من إجمالي استثمارات المشروع.

وأكد العبار أن الشركة تتبع أسلوب مختلف في السوق العقاري المصري عن باقي الشركات العاملة به، وهو تسليم وحدات كاملة التشطيب للعملاء.

وتابع: هذا الأسلوب يضمن استثمارات أسرع للعملاء بجانب السكن في مشروع متكامل يتم الانتهاء منه في نفس الوقت لكل العملاء.

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