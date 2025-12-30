إعلان تحريري

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى توقيع عقد مقاولة مع شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي الغربي بقيمة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه (ما يعادل 200 مليون دولار تقريبًا).

حضر حفل توقيع العقود المهندس وائل الديب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس طارق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس، بحضور عدد من كبار القيادات والمسؤولين بالشركتين.

يشمل عقد المقاولة أعمال بناء 179 عمارة كاملة التشطيب تضم شاليهات فاخرة متنوعة المساحات تطل على اللاجونز، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الخاصة بالعمارات، وذلك في منطقة C01، إحدى مناطق المرحلة الأولى من مشروع ساوث ميد، وتضم حوالي 400 عمارة.

وتتضمن أعمال المقاولات تطبيق أحدث معايير التصميم العمراني والبيئي، واستخدام التقنيات الذكية في الأعمال الكهروميكانيكية، مثل استخدام أنظمة إضاءة وري ذكية لتوفير الطاقة والمياه، بالإضافة إلى الأنظمة الحديثة لإدارة النفايات.

وتعقيبًا على توقيع العقد، أكد المهندس وائل الديب أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المجموعة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات المقاولات ذات الكفاءة العالية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل مشروع «ساوث ميد».

وأشار إلى أن منطقة شاليهات C01 تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع ساوث ميد، والتي تشمل أيضًا مناطق V01 وT01 وC03 وG01 والمارينا، وتضم فيلات وشاليهات متنوعة بإطلالات مميزة على البحر واللاجونز والجولف، وتقع المرحلة الأولى على مساحة إجمالية تربو على 10 ملايين متر مربع، وتجري فيها أعمال التسويات والإنشاءات على قدم وساق وفق البرامج الزمنية المقررة.

من جانبه، صرح المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس: «نفتخر بشراكتنا مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بدأت من خلال تنفيذ مشروعين ضمن مدينة نور، وتستمر هذه الشراكة اليوم في مشروع ساوث ميد. اختيارنا للعمل مع أحد أبرز المطورين العقاريين في مصر هو دليل على ثقة نفخر بها، وتعاون نعتز بالاستمرار فيه».

يمتد مشروع «ساوث ميد» على مساحة 23 مليون متر مربع في موقع استراتيجي بالساحل الشمالي بالقرب من مطار العلمين، ويجري تطويره ليكون وجهة عالمية في جنوب المتوسط ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، كشواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، مما يضع الساحل الشمالي المصري في قلب السياحة الدولية ويعيد رسم خريطة السياحة العالمية على البحر المتوسط بما يملكه من مقومات الوجهات السياحية الفاخرة.

ويضم «ساوث ميد» مارينا عالمية لتشجيع سياحة اليخوت، وأكثر من 60 ألف وحدة سكنية متنوعة، وأكثر من ألفي غرفة فندقية، وملعب جولف عالمي، بالإضافة إلى مناطق تجارية عالمية وواحدة من كبرى مدن ألعاب الترفيه في الشرق الأوسط.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، نجحت على مدى نحو 55 عامًا في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومستدامة قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر، على غرار مدينتي والرحاب ونور في شرق القاهرة، ومدينة «بنان الرياض» بالمملكة العربية السعودية، ومشروعي «جود» و«يامال» بسلطنة عمان.

وتُصنف طلعت مصطفى ضمن أكبر 6% من الشركات في الأسواق الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بقيمة سوقية تتجاوز 149 مليار جنيه، بما يعادل 3.1 مليار دولار، كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 115 مليون متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها إلى أكثر من 1.5 مليون نسمة، وتخطط لتقديم تجربتها الفريدة في مجال التطوير العقاري لأكثر من 1.5 مليون نسمة جديدة خارج مصر، مثل السعودية وسلطنة عمان، خلال الفترة من 2025 حتى 2030.