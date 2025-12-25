قال أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية، إن فكرة المنصة بدأت منذ نحو 4 سنوات بهدف تنظيم السوق العقاري في مصر وتعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات البيع العقاري بشكل آمن للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف "البطراوي"، في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن عملية بناء المنصة استغرقت نحو 3 سنوات، نظرًا لحجم السوق العقاري الكبير في مصر، ما استلزم توفير بنية تحتية قوية قادرة على تشغيل منظومة شاملة وموثوقة.

وتابع أن منصة مصر العقارية مبنية على محرك تقني متطور مقدم من شركة CoreLogic العالمية، التي تنظم العقارات في أمريكا وكندا وأوروبا، بهدف ربط المنصة عالميًا من خلال بروتوكولات تسمح بالتعامل مع الوسطاء والمؤسسات.