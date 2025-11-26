مطور عقاري: 4 إجراءات للتحوط ضد تقلبات السوق

قال أحمد خضر الرئيس التنفيذي لشركة Imarrae للتطوير العقاري، إن الشركات العقارية عليها تبني سياسات تحوط لمواجهة أي تقلبات قد يشهدها السوق، ومن أبرز تلك السياسات مواءمة خطة التنفيذ مع خطة البيع عبر طرح عدد محدد ومدروس من الوحدات خلال مراحل التطوير، بما يضمن الحفاظ على السيولة التشغيلية وتقليل المخاطر المرتبطة بتراجع الطلب.

وأضاف خضر، أن هذا الأسلوب يضمن للشركات التحكم في وتيرة البيع بشكل تدريجي، دون الضغط على الأسعار أو الدخول في التزامات مالية غير محسوبة، إضافة إلى ضمان استمرارية التنفيذ وفق جدول زمني ثابت، وهو ما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين على حد سواء.

وأكد أن الموقع والجودة هما ركيزتين أساسيتين في قدرة أي مشروع على الصمود أمام متغيرات السوق، مهما كانت حدة التقلبات، فعندما يجمع المشروع بين موقع استراتيجي وخدمات متكاملة وجودة بناء عالية، يصبح أكثر قدرة على الحفاظ على قيمته السوقية واستقطاب شرائح مستمرة من العملاء، حتى في فترات التباطؤ.

وتابع: من خلال دمج هذه العناصر مع إدارة رشيدة للمبيعات والتنفيذ، تستطيع الشركات تحقيق توازن فعال بين النمو والتحوط، وضمان استدامة المشروع وقدرته على المنافسة في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الشركة تتبع هذه الاستراتيجية في مشروعاتها خاصة المصروع الأخير الذي تم إطلاقه وهو KIN في منطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة، والذي يمتد على مساحة 23 فدانًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 16 مليار جنيه.

وأكد خضر أن تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية كانت الأساس الذي تٌبنى عليه فرص الاستثمار العقاري، فكلما توفرت شبكات طرق حديثة، ومرافق خدمية عالية الكفاءة، أصبحت قدرة المطورين على تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية في نطاقات عمرانية جديدة أسرع وأكثر جدوى، نظرًا لانخفاض تكلفة الوصول وتسهيل حركة الأفراد والخدمات والمواد الخام، ما يخلق بيئة مهيأة للنمو خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث طفرة حقيقية في تطوير الطرق والمحاور والربط الإقليمي، وهو ما ساهم في نقل المدن الجديدة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الجذب الفعلي للسكان والمستثمرين.

وتابع: البنية التحتية المتطورة لا تسهل فقط عمليات البناء والتطوير، بل تمنح المدن الجديدة ميزة تنافسية من حيث جودة الحياة، وسهولة الوصول، وتكامل الخدمات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة تلك المدن على النمو السريع وزيادة الطلب العقاري، وتحقيق رؤية التوسع العمراني المستدام.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات