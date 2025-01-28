حلم "العاصمة الإدارية" تحقق.. خالد عباس: نرحب بكل الاستثمارات من السعودية ودول العالم

كتب- محمد عبد الناصر:

شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في منتدى مستقبل العقار "Real Estate Future Forum" المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025، في حضور عدد من الوزراء والأمراء والشخصيات المهمة من المملكة وخارجها، وعدد كبير من المهتمين بالقطاع العقاري.

وقال المهندس خالد عباس، في جلسة حوارية بعنوان "تمهيد الطريق.. التعاون من أجل مستقبل حضري شامل": إن كل التطوير الذي يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة يتمحور حول الإنسان، ويهدف إلى تقديم خدمات جيدة وجودة حياة أفضل، وهو ما يجب مراعاته في كل المجتمعات العمرانية، ونحن في العاصمة نراعي ذلك؛ حيث إن العاصمة الإدارية أصبحت بالفعل مدينة خضراء مستدامة وذكية، قد تكون تكلفة ذلك عالية، لكنها في النهاية ستوفر جودة حياة أفضل، ففي العاصمة نوفر 15 مترًا للمواطن من المساحات الخضراء، ونتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ونستخدم أحدث التكنولوجيات وكل المواصلات خضراء تستخدم الطاقة النظيفة، والمواطن الآن يتابع الخدمات في كل دول العالم المتقدم ويطمح في أن يجد نفس الخدمات متوفرة لديه.

وأجاب خالد عباس عن سؤال بشأن التحديات التي تواجه المشروعات الكبرى، قائلاً: "العاصمة تجربة جديدة، ففي بادرة هي الأولى في مصر والمنطقة، تمتلك الشركة مدينة كاملة، فنحن ندير كل الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، كما أننا نتواصل مع المواطنين بشكل يومي، ونعمل على حل مشكلاتهم، وهو تحد كبير، كما أن انتقال الحكومة ووجود 45 ألف موظف هو تحد آخر.. إن إدارة تلك الخدمات والموارد أمر عظيم، وفي العموم التحديات تختلف من مرحلة إلى أخرى، ففي الوقت الراهن بدأنا التخطيط الجيد للمرحلة الثانية، وهو تحد جديد بدأ بالفعل، ونحن نجحنا بفضل الله في كل التحديات التي واجهتنا سابقًا، وحتى على مستوى التمويل والناحية المالية، فإن أرباحنا تزيد من عام إلى آخر".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية ردًّا على سؤال بشأن الاستراتيجيات التي تستخدمها المدن لجذب الاستثمارات: "أهم تلك الاستراتيجيات هو ما يتعلق بالتشريعات وسهولة الإجراءات، وفي العاصمة الإدارية نمتلك بعض التشريعات الخاصة بنا؛ مثل تلك التي تعطي حوافز للبناء الأخضر وخدمة الشباك الواحد، ونرحب بالاستثمارات من المملكة العربية السعودية وكل دول العالم، ومن المهم الإشارة إلى أن العقار ليس وحدة سكنية؛ بل هو مجموعة من الخدمات المتكاملة، كما يوجد أيضًا الشراكات التي تمت مع شركات أخرى لجذب الاستثمارات ونقل المعرفة؛ فلدينا شراكات في التعليم وإدارة المياه وقطاع التكنولوجيا".

تجدر الإشارة إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حرصت في السنوات الأخيرة على المشاركة في كل المعارض والمؤتمرات والمنتديات؛ من أجل الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات.

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