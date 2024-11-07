وزير الإسكان يبحث تعزيز التعاون مع "الجايكا" في مشروعات "حياة كريمة"

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، كاوامورا، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون، خاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات التعاون المشترك، على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12.

ورحب وزير الإسكان، بنائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والوفد المرافق له، وبمشاركتهم في فعاليات النسخة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا اعتزاز الدولة المصرية بتعميق وتعزيز التعاون مع الدولة اليابانية، من خلال الجايكا وغيرها من المؤسسات اليابانية، وذلك في إطار العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين.

وأعرب الوزير، عن رغبة وزارة الإسكان، في تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والشراكة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي تهدف لتطوير وتحسين جودة الحياة وتقديم مختلف الخدمات لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية، إضافة للأهمية الكبيرة لمشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، عن اعتزازهم وتقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية، والذي يمتد عبر عشرات السنين، وأسفر عن التشارك في تنفيذ مشروعات متنوعة بالعديد من المجالات التنموية.