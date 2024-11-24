كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمرحلة التاسعة بالمجاورة الرابعة بمنطقة (ب) بالحي السكني الأول بالمدينة، من يوم الأحد 8/12/2024، وحتى يوم الخميس 12/12/2024.

مواعيد تسليم أراضي بيت الوطن بمدينة قنا الجديدة

أوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17)، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع أرقام (18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35)، يوم الإثنين 9/12/2024.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55)، يوم الثلاثاء 10/12/2024، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11, 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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