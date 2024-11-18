مطور: العقار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا في الوقت الحالي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس زياد قنديل الرئيس التنفيذي لشركة Kandeel Developments، إن السوق العقاري المصري من أهم وأفضل الأسواق الواعدة في المنطقة، لافتًا إلى أن العقار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا في الوقت الحالي.

وأكد أن الشركة أطلقت مشروع جديد متعدد الاستخدامات تجاري إداري طبي في قلب القاهرة الجديدة، حيث يقع في حي جنوب الأكاديمية أحد أرقى أحياء القاهرة الجديدة, وعلى بُعد خطوات من شارع التسعين الشمالي.

وأضاف، يتميز المشروع بتنوع المساحات التجارية والإدارية والطبية، مما يجعله وجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن مزيج متكامل من الخدمات والمرافق، كما أنه يخدم شريحة كبيرة من قاطني حي جنوب الأكاديمية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أنه يتم دمج أحدث تقنيات البناء والتصميم والاستدامة في جميع مراحل المشروع، وذلك من أجل ضمان تقديم منتج نهائي يلبي تطلعات العملاء من حيث الجودة والعوائد الاستثمارية.

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