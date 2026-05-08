أعلن الشيخ محمد مختار أبوزيد، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، وأحد علماء الأزهر الشريف، الجمعة، بداية الاحتفالات بالمولد الرجبي للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، ولمدة أسبوع.

وأكد وكيل مشيخة الطرق الصوفية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الاحتفالات بالمولد الرجبي للعارف بالله إبراهيم الدسوقي سوف تستمر اسبوعًا تبدأ من اليوم الجمعة 8 مايو 2026 وتنتهي يوم الجمعة 15 مايو 2026 والليلة الختامية ستكون يوم الخميس 14 مايو 2026.

وكشف عن حدوث احتفالين سنويًا للعارف بالله إبراهيم الدسوقي أحدهما احتفالًا مصغرًا وهو المولد الرجبي والاحتفالات فيه لم تكن رسمية، والآخر الاحتفال العام السنوي الذي يجرى فيه جميع الاستعدادات، وتخصيص برنامج احتفالي من الطرق الصوفية، وبرنامج احتفالي آخر يصدر من وزارة الأوقاف.

وقال إن الاحتفالات بالمولد الرجبي لا تكون رسمية مثلما يحدث في المولد العام السنوي للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، وإنما احتفالات تقتصر على الصوفيين ومحبي صاحب الضريح باستقبال ضيوف مدينة دسوق للمشاركة في الاحتفال بالمولد الرجبي في استراحاتهم المخصصة لاستقبال الضيوف.