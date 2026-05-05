أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بمنطقة مفارق المنصورة بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على طريق بنها – كفر شكر.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بمنطقة مفارق المنصورة على طريق بنها – كفر شكر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع التصادم بين السيارتين، ما أسفر عن إصابة كل من: إيمان محمد، ريم سعيد عبدالغني، سمر أحمد عبد العزيز، مكة أحمد، ومحمد أحمد عبد العزيز.

نقل المصابين وإعادة الحركة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، بينما تمكن رجال مرور القليوبية من تسيير الحركة المرورية ومنع تعطّل مصالح المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.