تشهد منطقة الخروم بمدينة شرم الشيخ في رابع أيام عيد الأضحى المبارك إقبالًا شديدًا من السائحين للاستمتاع برحلات السفاري، التي تشتهر بها المنطقة، والتي يحرص السائحين على وضعها ضمن برامجهم السياحية خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

إقبال على رحلات السفاري الجبيلة

قال أحمد محمود، منظم رحلات سفاري، إنه يوجد إقبال شديد على رحلات السفاري الجبيلة من الأجانب والعرب والمصريين منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن السائحين يجدون متعة في التجول داخل الصحراء للاستمتاع بشروق وغروب الشمس، واكتشاف جمال الطبيعة الجبلية الخلابة التي تميز جنوب سيناء، إضافة إلى كونهم يعتبرون الرحلة نوع من المغامرة الممتعة.

أكثر الجنسيات المحبة لرحلات السفاري

وأضاف أن نسبة الإقبال على رحلات السفاري بشكل خاص في تزايد خلال احتفالات العيد، وبشكل عام تشهد السياحة بجنوب سيناء تزايدًا متناميًا منذ أكثر من عام مقارنة بالفترة الماضية، لافتًا إلى أن أكثر الجنسيات المحبة لرحلات السفاري هم: "الروس، الإنجليز، الايطاليين"، بجانب الأسواق السياحية الجديدة ومنها تركيا ورومانيا وكازخستان، والمصريين والعرب في المناسبات والأعياد.

أنواع سيارات السفاري

وأوضح أنه يوجد أنواع متعددة لسيارات السفاري تناسب الجميع، منها "البيتش باجي" وهو يقاد باليد ويمكن أن يكون زوجي أو فردي، وأيضًا "الكاربجي" وهي تشبه السيارة منها الرباعي للتناسب مع الأسرة، ومنها الثنائي، وهي تقاد بسهولة مثل السيارة الأتوماتيك، مشيرًا إلى أنه لا يسمع للأفراد الأقل من 15 عامًا بالقيادة الفردية، ولابد أن يكونوا برفقة أحد أفراد الأسرة، وذلك حرصًا على سلامة الجميع، وتختلف الأسعار حسب نوع السيارة ووقت الرحلة.

إجراءات قبل انطلاق الرحلات

وأكد أنه يجري التأكد من صلاحية السيارات قبل انطلاق الرحلة، وتجهيز الفوج السياحي بوضع شال على الأنف والفم للوقاية من الرمال، وعند الانطلاق لابد أن يسير الجميع في التراك الخاص بسير الرحلة، وفي خط واحد، وترك مسافة بين السيارة والأخرى تتراوح بين 5 إلى 8 أمتار للأمان، مشيرًا إلى أن الرحلة الأولى تنطلق في الصباح قبل الشروق للاستمتاع بمشهد شروق الشمس، وصدى الصوت حتى الوصول للخيمة البدوية لتناول الشاي بالحبق والنكهات المختلفة للأعشاب الطبيعية.

رحلة المساء

وعن الرحلة الثانية قال، إنها تنطلق في المساء للاستمتاع بمشهد الغروب، والذهاب للخيمة البدوية لتناول العشاء الذي يتضمن لحوم مشوية وفراشيح، ومشاهدة الفقرات الاستعراضية التي تتضمن رقصات شرقية، وفقرات الساحر والتنورة والفلكلور البدوي، لافتًا إلى أن زمن الرحلة يتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات.