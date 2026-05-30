فتحت مراكز الشباب بمحافظة بني سويف أبوابها أمام المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس على التوالي، بهدف توفير متنفس ترفيهي مجاني للأسر والأطفال والشباب خلال إجازة العيد.

إقبال واسع على مراكز الشباب

شهدت مراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة إقبالًا كثيفًا من الأطفال والشباب والأسر، حيث حرص المواطنون على قضاء أوقات ممتعة داخل المراكز والاستفادة من الأنشطة والبرامج الترفيهية التي تم تنظيمها بالمجان.

فعاليات ترفيهية متنوعة لإسعاد المواطنين

تضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية، إلى جانب ملاهي الأطفال وعروض التنورة والفقرات الفنية والأغاني المبهجة، فضلاً عن الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المشاركين، في أجواء احتفالية أدخلت البهجة على الأسر.

دعم الدور المجتمعي لمراكز الشباب

تأتي المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تسهم في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية.

استمرار الفعاليات طوال أيام العيد

وأكدت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف استمرار تنفيذ فعاليات المبادرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار فتح مراكز الشباب لاستقبال المواطنين وتقديم الأنشطة والخدمات التي تناسب مختلف الفئات العمرية.