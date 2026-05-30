شهدت حديقة الحيوان بمدينة بني سويف، اليوم السبت، إقبالًا من المواطنين والأسر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص الأهالي على قضاء أوقات ترفيهية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية داخل الحديقة، التي تعد واحدة من أبرز المتنزهات العامة بالمحافظة.

إقبال كبير من الأسر والأطفال

وتوافدت الأسر من مختلف مراكز وقرى المحافظة على الحديقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما استمتع الأطفال بمشاهدة الحيوانات والتقاط الصور التذكارية وقضاء أوقات ممتعة داخل أرجاء الحديقة.

أجواء احتفالية وفرحة بين الزائرين

وسادت أجواء من البهجة والفرحة بين الزائرين، تزامنًا مع استمرار احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تعد الحديقة وجهة مفضلة للأسر لقضاء الإجازات والأعياد لما توفره من مساحات خضراء ومتنفس ترفيهي مناسب لجميع الأعمار.

مقصد ترفيهي خلال عطلة العيد

وتواصل حديقة الحيوان استقبال الزوار خلال أيام العيد وسط انتظام الخدمات المقدمة للجمهور، لتظل من أبرز المقاصد الترفيهية التي يقصدها أهالي بني سويف خلال المناسبات والأعياد.