شهد الطريق الزراعي "أسيوط - ديروط"، وتحديداً أمام مدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، مساء اليوم الجمعة، حادثاً مروعاً كاد أن ينهي حياة عروسين في ليلة زفافهما؛ إلا أن العناية الإلهية أنقذتهما من موت محقق إثر اصطدام سيارتهما بسيارة أخرى.

بلاغ أمني واستنفار للجهات المختصة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة زفاف تقل عروسين بنطاق دائرة المركز.

تلفيات مادية دون خسائر في الأرواح

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته. وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة ملاكي خاصة بالعروسين بسيارة أخرى، وذلك دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

فزع وصدمة بين صفوف المحتفلين

وفي سياق متصل، أوضح شهود عيان في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الحادث وقع بشكل مفاجئ مساء الجمعة، ليحول أجواء الفرح والاحتفال بزفاف العروسين إلى حالة من الفزع والصدمة بين الأهالي والمشاركين في الموكب، مشيرين إلى أن الأضرار اقتصرت على حدوث تلفيات مادية جسيمة في السيارات المشاركة بـ"زفة" العروسين.