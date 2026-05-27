شهدت ساحة مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، أجواءً احتفالية، صباح اليوم الأربعاء، إذ رسمت شلالات البالونات البهجة على وجوه المواطنين عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

شلالات البالونات

تسابق الأهالي خاصة الأطفال والشباب على الحصول على بالونات من شلالات البالونات التي تساقطت من أعلى أسطح العمارات المحيطة بالساحة، في مشهد لافت، إذ قام عددا من الشباب بإلقائها على المواطنين فور انتهاء الصلاة.

حلوى وهدايا

ووزع مواطنون الألعاب والهدايا على الأطفال، وسط حالة من السعادة والمرح، فيما حرص العديد من المواطنين على توثيق اللحظات بالصور التذكارية.