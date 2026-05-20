ارتفاع الحرارة وزيارة الأحمال.. أول تعليق من محافظة الوادي الجديد على انقطاع الكهرباء بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

02:22 ص 20/05/2026

دعم مركز الفرافرة بمولدات كهربائي لمواهة احمال الص

كشفت محافظة الوادي الجديد، تفاصيل الشكاوى المتداولة بشأن انقطاع خدمات الكهرباء بعدد من مناطق مركز الفرافرة، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد تسببا في زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية.

أوضحت المحافظة في بيان لها قبل قليل، أن زيادة الأحمال على محطة الفرافرة تطلبت فصل وتبريد وحدات التوليد الثابتة والمتنقلة بمحطة توليد الفرافرة، حفاظًا على كفاءة التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية في المدينة والقرى التابعة لها.

وأضاف البيان، أن المحافظة اتخذت إجراءات استباقية مع دخول فصل الصيف، شملت إجراء عمرة وصيانة للوحدة التوليدية الثابتة رقم 4 بمجمع توليد الفرافرة، والبالغ قدرتها 4 ميجاوات، عقب وصول قطعة الغيار المستوردة اللازمة، والجاري نقلها إلى الموقع لاستكمال الأعمال.

وأشار إلى أنه من المقرر دخول الوحدة التوليدية الخدمة فعليًا منتصف الشهر المقبل، لتضيف قدرة توليدية تتراوح بين 2 و2.5 ميجاوات، بما يدعم محطة الفرافرة ويعزز استقرار التيار الكهربائي داخل واحة الفرافرة.

وأكد البيان، أن تعرض البلاد لموجة مفاجئة من ارتفاع درجات الحرارة قبل دخول الوحدة الخدمة ألزم الجهات المعنية بالفصل الاحترازي للوحدات بالتناوب، مع التنسيق الفوري مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

ودفعت الشركة بوحدتين متنقلتين لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ك.ف.أ لكل منهما، وربطهما بشبكة كهرباء مدينة الفرافرة، بهدف تأمين التغذية الكهربائية خلال الفترة الحالية، لحين استقرار درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية.

وشددت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على التنسيق الكامل بين قطاع الكهرباء والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، للإعلان المسبق عن أي أعمال صيانة أو فصل اضطراري للتيار الكهربائي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

