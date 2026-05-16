أشعل النار فيهم أثناء النوم.. عاطل يصيب زوجته ووالدتها و5 أطفال بحروق في أسيوط

كتب : محمود عجمي

04:55 م 16/05/2026

مديرية أمن أسيوط

أقدم عاطل على إضرام النيران في زوجته وأطفاله أثناء نومهم داخل محل سكنهم بدائرة قسم أول أسيوط، ما أسفر عن إصابة الزوجة وخمسة أطفال ووالدة الزوجة بحروق متفاوتة.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام المدعو "ف ع ر"، 34 عامًا، ومقيم بمنطقة غرب البلد ببندر أسيوط، بإلقاء كتل مشتعلة على أفراد أسرته داخل مسكنهم.

الانتقال والفحص

على الفور، انتقلت قوة أمنية تضم المأمور والرائد زياد بخيت، معاون مباحث قسم أول، إلى موقع البلاغ. وبالفحص، تبين وجود خلافات زوجية سابقة بين المتهم وزوجته، إلى جانب قضايا متبادلة دفعت الزوجة لمغادرة منزل الزوجية والإقامة مع أطفالها ووالدتها في غرفة منفصلة.

التحريات الأولية

كشفت التحريات أن المتهم عاطل، وأن الخلافات المتكررة بينه وبين زوجته، ورفضها العودة إلى منزل الزوجية بسبب سوء معاملته، دفعته للتخطيط للاعتداء عليهم. وقام بالفعل بإلقاء زجاجات تحتوي على مواد بترولية مشتعلة داخل الغرفة التي يقيمون بها أثناء نومهم.

المصابون وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة الزوجة "ح ي ع"، ووالدتها "م ع ع" (65 عامًا)، إضافة إلى الأطفال زياد (9 سنوات) وعمر (7 سنوات) وشربات ورضا ومكة، بحروق في مناطق متفرقة من الجسم، خاصة اليدين والقدمين.

الإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن المتهم من الفرار عقب ارتكاب الواقعة. وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه وإحضاره لاستكمال التحقيقات.

