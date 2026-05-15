اللباني وكاسر سِنتين الأفضل للأضحية.. أسعار الخراف والماعز بالمنيا -فيديو وصور

كتب : جمال محمد

03:18 م 15/05/2026
    تربية الخراف والماعز بالمنيا (3)
    تربية الخراف والماعز بالمنيا (4)
    تربية الخراف والماعز بالمنيا (5)
    تربية الخراف والماعز بالمنيا (6)
    تربية الخراف والماعز بالمنيا (1)
    تربية الخراف والماعز بالمنيا (7)

تشهد أسواق تربية الماشية في محافظة المنيا رواجاً ملحوظاً خلال الشهر الأخير ، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقيام المربين بحجز الأضاحي للمواطنين بعد دفع مبلغ مالي لحجزها، قبل استلامها بوقت قصير من العيد .

أسعار الخراف والماعز داخل شوادر المنيا

وأجرى موقع مصراوي جولة داخل أحد شوادر بيع الخراف والماعز بمركز المنيا، وقال عمرو محمود أحد التجار، إن الأسعار هذا العام تتراوح بين 190 إلى 200 جنيهاً للكيلو حي من الخراف "الضاني" ، بينما بلغت أسعار الماعز 230 إلى 240 جنيهاً، أما إذا زاد وزن الأضحية عن 70 كيلو فإنه يقل سعر الكيلو عشرة جنيهات تقعريبا لأن الطلب على الوزن الكبير يكون قليل .

الراميس البلدي للخراف والدمشقي في الماعز

وأشار التاجر إلى أن أشهر أنواع الخراف في المنيا هي الراميس البلدي، أما الماعز فنجد الدمشقي والبيور والفرنساوي في المقدمة نظراً لانتاجهم كميات كبيرة من اللحوم، بينما أصبحت السلالة البلدية في الماعز قليلة لأنها لا تعطي لحم كثير، فنجد وزن الماعز البلدي من 25: 30 كيلو ، ولكن الماعز الدمشقي أو الفرنساوي يصل إلى 90 كيلو، أي أنها تعطي كمية لكم أكثر من الخراف الكبيرة، فضلاً عن طعمها الحلو.

الشراء تاجر ثقة

من جانبه، أوضح محمد علي، أحد المربين، أن الوزن المثالي للأضحية سواء في الخراف أو الماعز يترواح بين 45 إلى 55 كيلو ، مشيراً إلى أهمية الشراء من تاجر موثوق فيه ويقوم بتربية الغنم على مراعي طبيعية وأعلاف نظيفة، وليس من شخص غير موثوق فيه يقوم بتربية المواشي على أكل القمامة .

سر اختيار الخراف

وأكد أن أبرز أصناف الخراف الموجودة في المنيا هذا العام هي الراميس البلدي، والذي يتميز بوجود ديل صغير ولحمه خفيف، أما الاختلاف بين اختيار الأضحية للمُضحي، وصاحب محلات المشاوي، هو أن صاحب الأضحية يهتم بالراميس الذي يمتاز باللحم الكثيف على الظهر، ولكن صاحب المحل يهتم بحجم الخروف بشكل عام لأن كل جزء في الذبيحة لها طلب في المطعم .

حالة الأسنان تكشف جودة الأضحية

كما أشار إلى أن الأضحية اللباني التي لم تكسر سِنة تكون جيدة جدًا ومثالية للأضحية، وكذلك التي كسرت سِنتان أو أربعة أسنان، ولكن ما يزيد عن ذلك يكون لحمه ليس بنفس الجودة.

نصائح قبل الشراء

وقدم مربي الماشية نصيحته للمواطن في هذه الأيام بالشراء من الأماكن الموثوق فيها من التجار وخاصة التي تقوم على استخدام علف الشامي الأصفر والشامي الأبيض والعيش.

