زغاريد وسجود فرحًا.. أسرة نجل حارس عقار بورسعيد تحتفل بإحالة قاتله للمفتي -فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

07:39 م 13/05/2026
    فرحة والدة المجتي عليه
    دفاع المجني عليه
    هيئة محكمة جنايات بورسعيد
    سجود والد المجني عليه
    فرحة والد المجني عليه

سيطرت حالة من الفرحة العارمة بين أسرة المجني عليه "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهم بقتله إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

زغاريد وسجود داخل المحكمة

وأطلقت والدة المجني عليه الزغاريد فور صدور القرار، بينما سجد والده داخل قاعة المحكمة مرددًا: "الله أكبر.. يحيا العدل" وسط تأثر واضح من الحاضرين داخل الجلسة.

قرار المحكمة

وصدر القرار من محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

مرافعة النيابة

ووصف ممثل النيابة العامة المتهم بأنه مجرم أعماه الهوى وأذله حتى جرده من كل ما يعرفه بني البشر من طبع سليم وخلق قويم، حتى وقف الشيطان حائرًا أمام أفعاله.

وأكد خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أن المتهم قتل المجني عليه بدم بارد وقلب حاقد، مضيفًا: عيناه لا ترى إلا الدماء، وقلبه لا ينبض إلا بالعداء.

هدوء المتهم

وبدت على المتهم ملامح الهدوء الشديد وعدم الندم أثناء متابعته لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع داخل قاعة المحكمة، دون ظهور أي انفعالات واضحة عليه خلال نظر القضية.

تفاصيل الجريمة

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.

بورسعيد جريمة قتل محكمة جنايات النيابة العامة

