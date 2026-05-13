النيابة الإدارية تعاين موقع "الاعتداء" على تلميذة سوهاج وتستمع لأقوال زميلاتها -صور

كتب : عمار عبدالواحد

07:26 م 13/05/2026
    النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث
    أعمال المعاينة
    معاينة حمامات المدرسة
    جانب من أعمال فريق النيابة الإدارية بالمدرسة
    أعضاء النيابة الإدارية في موقع الحادث

تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تواصل النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الأول، تحقيقاتها الموسعة في البلاغ المقدم من الإدارة التعليمية المختصة بمحافظة سوهاج، بشأن شكوى ولي أمر تلميذة بإحدى المدارس الابتدائية، اتهم فيها عامل خدمات معاونة بالمدرسة بهتك عرض نجلته داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.

انتقال فريق من النيابة إلى المدرسة

وكلف المستشار عمر عبداللطيف، مدير النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة أسماء عبد الكريم النجار، وعرفات عنبر رئيس النيابة، وإيمان عبد السميع وكيل أول النيابة، بالانتقال صباح اليوم إلى المدرسة محل الواقعة.

ورافق فريق النيابة خلال المعاينة مدير الإدارة التعليمية، وعضوان من إدارتي المتابعة وتقويم الأداء، وتوجيه العمارة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

الاستماع لأقوال التلميذة ومعاينة موقع الحادث

واستمعت النيابة، بحضور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، إلى أقوال التلميذة المُعتدى عليها، كما استمعت إلى أقوال عدد من التلميذات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأجرى فريق التحقيق معاينة لمحل الحادث الذي أرشدت عنه التلميذة، والمتمثل في دورات المياه بالمدرسة والممرات المؤدية إليها، حيث تم تكليف موجه العمارة المرافق للجنة بإعداد “كروكي” تفصيلي للموقع بالكامل، للوقوف على أوجه القصور المتعلقة بالإشراف داخل المدرسة.

فحص السجلات واستدعاء المسؤولين

كما اطلعت النيابة على قوائم حضور التلاميذ بالمدرسة، وموقف المتهم المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجنائية الجارية في الواقعة.

وقررت النيابة تكليف إدارتي المتابعة وتقويم الأداء، والمراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بإعداد تقرير شامل حول ملابسات الواقعة وعرضه فور الانتهاء منه.

كما قررت استدعاء موجه العمارة المرافق للجنة المعاينة لاستكمال سماع شهادته، وتكليف القائم بأعمال مدير المدرسة بتقديم سجلات الحماية المدرسية وكشوف الإشراف اليومي وسجل نوبتجيات عمال الخدمات المعاونة.

استكمال التحقيقات بمقر النيابة

وعقب انتهاء المعاينة الميدانية، عاد فريق التحقيق إلى مقر النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

