حقيقة "جاموسة سوهاج المسعورة".. لجنة بيطرية تحسم الجدل بعد إصابة 8 من أسرة واحدة

كتب : عمار عبدالواحد

10:33 ص 07/04/2026
    بيطري البلينا داخل منزل الحالة
    بيطري البلينا عقب توعية الاسرة
    بيطري البلينا يوعي الأسرة

كشف الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج حقيقة قيام جاموسة بعقر 8 أفراد في قرية برخيل بمركز البلينا، موضحًا أن الواقعة غير صحيحة بالمرة، مضيفًا أن المديرية تحركت فور رصد الواقعة للتحقق من ملابساتها.

وتابع أن المركز الإعلامي بمديرية الطب البيطري تلقى الخبر، وعلى الفور أصدر تعليماته للدكتور مدير إدارة البلينا البيطرية وفريق العمل بالتوجه إلى موقع الواقعة وفحص الحالة ميدانيًا.

فحص الحالة ميدانيًا واتخاذ الإجراءات

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أن الفريق الطبي توجه إلى منزل صاحب الجاموسة، وبالفحص تبين أن الحيوان كان يعاني من أعراض عسر هضم وفقدان شهية، دون ظهور أي علامات تشير إلى الإصابة بمرض السعار.

وأضاف أن الطبيب الذي باشر الحالة حذر أهل المنزل بشكل احترازي من احتمالية الإصابة بالسعار، ونصح المخالطين للحيوان بالحصول على مصل السعار كإجراء وقائي، وهو ما دفعهم للتوجه إلى المستشفى رغم عدم وجود أعراض مؤكدة على الحيوان.

توعية المواطنين بمرض السعار

وأكد الدكتور أحمد حمدي أن وفد إدارة البلينا البيطرية قدم إرشادات كاملة لأصحاب الحالة حول مرض السعار وأعراضه وطرق التعامل مع الحيوان المصاب، مشددًا على أن المديرية تتحرك فورًا للتعامل مع أي خطر يهدد صحة الإنسان أو الحيوان.

وأوضح أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة الإنسان، وأن المديرية تتابع جميع البلاغات والوقائع المتداولة بدقة.

إصابة 8 أشخاص وخروجهم بعد الإسعافات

وكان مستشفى البلينا المركزي قد استقبل 8 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة نتيجة تعرضهم لخدوش وجروح سطحية داخل أحد المنازل بقرية برخيل.

وضمت قائمة المصابين: أحمد ض 16 سنة، ضياءالدين ع 44 سنة، أنوار ف 50 سنة، غادة ر 26 سنة، ناهد ع 50 سنة، سماح إ 53 سنة، عبدالله أ 21 سنة، يوسف ض 12 سنة، وجميعهم من قرية برخيل بمركز البلينا.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل المستشفى، مع اتخاذ الإجراءات الطبية المطلوبة وإخطار الجهات المختصة لبيان ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

