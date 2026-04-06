أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا بتعيين محمود زكريا الفولي وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، خلفًا للوكيل السابق أمل الهواري، وذلك لبلوغها السن القانونية للتقاعد.

خبرات قيادية متنوعة

يمتلك وكيل الوزارة الجديد محمود زكريا الفولي سجلًا مهنيًا حافلًا، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية بقطاع التعليم، من بينها مدير عام إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ثم وكيلاً للمديرية، قبل أن يتولى منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، وصولًا إلى عمله وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

استقبال رسمي وتوجيهات المحافظ

وفي سياق متصل، استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وكيل الوزارة الجديد، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، ومؤكدًا أهمية استكمال مسيرة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وشدد المحافظ على ضرورة تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مع أهمية تعزيز التعاون بين القيادات التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

تكامل داخل المنظومة التعليمية

وأكد المحافظ أهمية تحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين القيادات، خاصة مع استمرار الأستاذ محمد بدر في موقعه كوكيل للمديرية، بما يدعم استقرار المنظومة التعليمية ويرفع كفاءة الأداء من خلال العمل بروح الفريق.

متابعة العملية التعليمية

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها متابعة انتظام العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وتنفيذ الأنشطة والمبادرات التعليمية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان تحقيق أفضل النتائج.