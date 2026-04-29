في بعض البيوت، لا تكون ماكينة الخياطة مجرد أداة، بل نافذة تُفتح على الأحلام المؤجلة، وحكاية تُروى بخيوط من الصبر والإرادة. وبين جدران منزل بسيط بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، جلست الحاجة رضا أحمد لتنسج فصلًا جديدًا من حياتها، بعدما قررت أن تجعل من سنوات التقاعد بداية مختلفة، عنوانها الشغف والعمل والإبداع.

بداية جديدة بعد المعاش

لم تنظر الحاجة رضا إلى المعاش باعتباره محطة للنهاية، بل اعتبرته فرصة طال انتظارها. سنوات طويلة انشغلت خلالها بمسؤوليات الحياة، حتى جاء الوقت الذي أعاد إليها حلمًا قديمًا رافقها منذ الصغر، حين كانت تميل دومًا إلى الأعمال اليدوية، وتعشق تصميم الستائر والمفارش والملابس.

وقالت الحاجة رضا: "يوم ما خرجت على المعاش، حسيت إن عندي فرصة أحقق حاجة كنت بحلم بيها من زمان، وقررت أبدأ من جديد".

ومع اتساع وقت الفراغ، عادت الفكرة إلى ذهنها بقوة، لتقرر خوض التجربة والانطلاق في مشروعها الخاص، مستعينة بماكينة خياطة وشغف لم تخفت جذوته يومًا.

من "بوك" صغير إلى مشروع متكامل

بدأت الحكاية بموقف بسيط؛ إذ احتاجت الحاجة رضا إلى محفظة صغيرة تناسب ذوقها، لكنها لم تجد ما تبحث عنه في الأسواق. لم تتردد، استعانت بالإنترنت، وشرعت في تنفيذ التصميم بنفسها.

وأضافت: "كنت محتاجة بوك صغير، ولما ملقتش الشكل اللي يعجبني، قلت أجرب أعمله بإيدي، وكانت دي نقطة البداية".

لاقى المنتج الأول إعجاب أفراد أسرتها وأصدقائها، وسرعان ما تحولت التجربة المنزلية إلى مشروع حقيقي، مع تلقيها أولى طلبات الشراء، لتبدأ رحلة جديدة في عالم تصميم الحقائب.

إبداع يتجاوز التقليد

لا تكتفي الحاجة رضا بنقل التصميمات الجاهزة، بل تضيف لمستها الخاصة إلى كل قطعة تصنعها. تتابع أحدث صيحات الموضة، وتتعلم باستمرار تقنيات الباترون والتقفيل، ما يمنح منتجاتها طابعًا احترافيًا يميزها.

وقالت: "كل شنطة بعتبرها قطعة خاصة، لازم تكون مختلفة وتحمل بصمتي أنا".

وتولي اهتمامًا كبيرًا بأدق التفاصيل، بداية من توزيع الجيوب الداخلية والبطانات، وصولًا إلى تنسيق الألوان واختيار الإكسسوارات، لتخرج كل حقيبة وكأنها قطعة فنية تحمل بصمتها الخاصة.

جودة تنافس المصانع

داخل ركن صغير بمنزلها، تحيط بها لفافات الجلد ومستلزمات التصنيع، لتنتج حقائب تضاهي في جودتها منتجات كبرى المصانع.

وتحرص الحاجة رضا على اختيار خاماتها بنفسها من المتاجر المتخصصة في الإسكندرية، إيمانًا منها بأن جودة المنتج تبدأ من جودة الخامة.

وأكدت: "أنا اللي بختار الخامة بنفسي، لأن الجودة هي اللي بتكسب ثقة الناس".

ورغم أن الحقيبة الواحدة قد تستغرق يومًا كاملًا من العمل، فإنها لا تتنازل عن معايير الإتقان.

واللافت أن أسعار منتجاتها تبقى في متناول الجميع، إذ لا يتجاوز سعر الحقيبة الواحدة 140 جنيهًا، ما يجعلها خيارًا مميزًا يجمع بين الجودة والسعر المناسب.

تسويق بسيط ونجاح متصاعد

اعتمدت الحاجة رضا على المشاركة في المعارض المحلية داخل محافظة البحيرة، إلى جانب الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجدت إقبالًا واسعًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحقائب الجاهزة.

وقالت: "أجمل إحساس لما أشوف حد فرحان بشغلي، ده بيخليني أطور نفسي كل يوم".

وترى أن سر نجاحها يكمن في الجمع بين الجودة العالية، والتصميمات غير المتكررة، والأسعار المناسبة، فضلًا عن استلهام أفكارها من المواقع العالمية وتقديمها بروح مصرية خاصة.

رسالة ملهمة

تؤمن الحاجة رضا بأن العمر لا يقف عائقًا أمام الأحلام، وأن الموهبة لا تعرف موعدًا محددًا للظهور.

ووجهت رسالة لكل من يحمل حلمًا مؤجلًا، قائلة: "ابدأ مهما كان سنك، واتعلم من غلطك، لأن النجاح بيبدأ بخطوة".

هكذا، أثبتت الحاجة رضا أن الأحلام لا تتقاعد، وأن الإبداع يمكن أن يولد من جديد في أي مرحلة من مراحل العمر.