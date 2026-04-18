أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، جولة مفاجئة بسوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة المنصورة، للوقوف ميدانيا على الأسعار الحقيقية للمنتجات، ومقارنتها بأسعار البيع للمستهلك في الأسواق المحلية، وأسعار منافذ المحافظة المختلفة.

رافق المحافظ خلال الجولة على حسن، وكيل وزارة التموين، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل من تجار الجملة حول حركة البيع والشراء، وكيفية تسعير الخضراوات والفاكهة وأسعار بيعها لتجار التجزئة.

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة تضافر الجهود بين مديرية التموين والوحدات المحلية لمراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار، مؤكدا أن المواطن أولوية قصوى، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، ومطابقة الأسعار بين سوق الجملة وأسواق التجزئة، مع التأكيد على التزام منافذ المحافظة بتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة تنافس مثيلاتها في الأسواق.