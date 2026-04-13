أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 71 بالطريق الصحراوي، قبل مدخل الشركة العربية، بدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، مدعومة بـ3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: نادي محمد زكي عباس، 60 عامًا، مقيم المرج بالقاهرة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر، وسلطان مسعد بحبح، 40 عامًا، مقيم دمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج، والسيد أحمد عبدالعزيز، 47 عامًا، مقيم أبو حمص، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد أحمد محمد عطا، 73 عامًا، مقيم قليوب، باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.