إعلان

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق أبو المطامير بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:51 م 13/04/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 71 بالطريق الصحراوي، قبل مدخل الشركة العربية، بدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، مدعومة بـ3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: نادي محمد زكي عباس، 60 عامًا، مقيم المرج بالقاهرة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر، وسلطان مسعد بحبح، 40 عامًا، مقيم دمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج، والسيد أحمد عبدالعزيز، 47 عامًا، مقيم أبو حمص، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد أحمد محمد عطا، 73 عامًا، مقيم قليوب، باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب أبو المطامير مستشفى أبو المطامير الطريق الصحراوي البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
شئون عربية و دولية

من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
رياضة محلية

"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
زووم

نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجنبي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو